POL-S: Parker gestreift und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag (09.12.2018) einen in der Gablenberger Hauptstraße geparkten VW gestreift und ist dann geflüchtet. Der 54-jährige Besitzer hatte den VW Tiguan gegen 21.30 Uhr auf Höhe des Gebäudes Nummer 43 am Fahrbahnrand geparkt. Als er gegen 09.20 Uhr wieder zu seinem Auto kam, bemerkte er, dass die komplette linke Fahrzeugseite verschrammt und eingedrückt war. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell