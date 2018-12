POL-S: Fußgängerin angefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Eine 60 Jahre alte Fußgängerin ist am Freitagabend (07.12.2018) in der Kirchheimer Straße bei einem Unfall schwer verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Die offenbar stark alkoholisierte Frau überquerte gegen 20.45 Uhr auf Höhe der Stadtbahn-Haltestelle "Silberwald" die Kirchheimer Straße und wurde vom VW Polo einer 77-Jährigen erfasst. Ein Notarzt und Rettungswagen waren im Einsatz, kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

