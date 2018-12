POL-S: Kind betritt offenbar unachtsam die Fahrbahn - Elfjähriger verletzt

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Ein elf Jahre alter Junge hat am Freitagmorgen (07.12.2018) in der Grazer Straße offenbar unachtsam die Fahrbahn betreten und ist von einem Auto angefahren worden. Eine 46 Jahre alte Frau war gegen 07.40 Uhr mit ihrem Ford auf dem Wilhelm-Geiger-Platz unterwegs und bog nach rechts in die Grazer Straße ab. Kurz darauf trat der 11-Jährige, der sich auf dem rechten Gehweg in einer Personengruppe befand, die Fahrbahn. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Jungen offenbar über den Fuß. Rettungskräfte kümmerten sich um den Jungen und brachten ihn in ein Krankenhaus.

