POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Unbekannte sind über das Wochenende (30.11. bis 02.12.2018) in sieben Wohnungen im Stadtgebiet eingebrochen, bei drei Wohnungen scheiterten Einbruchsversuche. Die Täter drangen in Wohnungen an der Seerosenstraße, der Odenwaldstraße, der Erwin-Hageloh-Straße, der Sonnenbergstraße und der Payerstraße ein, indem sie Terrassen- oder Balkontüren oder Fenster aufbrachen. An der Straße Steinäcker drangen die Unbekannten in beide Wohnungen eines Zweifamilienhauses ein. Die Täter stahlen an der Odenwaldstraße zwei Laptops und Schmuck von noch unbekanntem Wert, in allen anderen Fällen ist noch nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Am Rosmarinweg bemerkten Bewohner verdächtige Geräusche, am Stellaweg vertrieb eine Alarmanlage die Täter. An der Straße An der Burg scheiterten die Täter an der stabilen Bauweise des Fensters. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

