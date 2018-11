POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Ost (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwochabend (28.11.2018) gegen 19.15 Uhr im Bereich des Stöckachplatzes einen 25 Jahre alten mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, überwiegend mit Heroin zu dealen. Zusätzlich fanden die Beamten in seiner Wohnung rund 16 Gramm mutmaßliches Amphetamin, 24 rauschgiftverdächtige Tabletten sowie zirka 280 Gramm einer noch unbekannten Substanz. Ermittlungen hierzu dauern noch an. Der deutsche Tatverdächtige wird am Donnerstagnachmittag (29.11.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

