POL-S: Nach Unfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochnachmittag (28.11.2018) in der Gnesener Straße drei Personen leicht verletzt worden sind und ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden ist. Ein 19 Jahre alter Fahrer eines Peugeot-Transporters fuhr gegen 15.00 Uhr die Gnesener Straße entlang in Richtung Reinhold-Maier-Brücke und wollte nach links in die Hofener Straße abbiegen. Als er auf dem Linksabbiegestreifen an der roten Ampel stand, sah er im Rückspiegel einen schwarzen BMW der mit hoher Geschwindigkeit und in Schlangenlinien auf den Peugeot zufuhr. Als der 19-Jährige infolge dessen den Fahrstreifen nach rechts wechselte, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stieß er mit dem Mitsubishi-Lastwagen eines 45-Jährigen zusammen, der die Gnesener Straße ebenfalls in Richtung Reinhold-Maier-Brücke befuhr. Der schwarze BMW mit Stuttgarter Zulassung fuhr in Richtung Neckartalstraße davon. Sowohl der 19-Jährige, als auch sein gleichaltriger Beifahrer und der Fahrer des Lastwagens verletzten sich leicht. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

