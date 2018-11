POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Beamte der Verkehrspolizei haben am Dienstagabend (20.11.2018) in der Heilbronner Straße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und ihr Augenmerk dabei auf Raser gelegt. Die Beamten zeigten zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr sechs Fahrer an, die die dortige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern um mehr als 31 km/h überschritten. Damit droht ihnen neben der Anzeige, empfindlichen Geldbußen und Punkten in Flensburg auch ein Fahrverbot.

