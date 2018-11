POL-S: Gefahrstoffeinsatz

Stuttgart-Ost (ots) - Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Rettungsdienste und der Polizei mussten am Dienstagmorgen (20.11.2018) zu einem Gefahrstoffeinsatz an der Schlachthofstraße ausrücken. Bisherigen Ermittlungen nach waren gegen 10.40 Uhr in einem Großhandelsgeschäft bei Reinigungsarbeiten zwei Mittel vermischt worden und es entstanden Dämpfe. Rettungskräfte versorgten insgesamt zehn Personen die Reizungen erlitten, davon drei vor Ort, sieben wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Während des Rettungseinsatzes war die Ulmer Straße zwischen der Talstraße und der Franz-Wächter-Straße für gut eine Stunde gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde umgeleitet. In dieser Zeit mussten auch alle Kunden das Geschäft verlassen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

