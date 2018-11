POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (17.11.2018) einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Elektronikgeschäft an der Kronenstraße einen Tablet-Computer gestohlen zu haben. Ein 47 Jahre alter Detektiv beobachtete den Tatverdächtigen, wie er an dem Tablet-Computer die Sicherung entfernte, ihn unter seine Jacke steckte und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Als er nach der Kasse den Detektiv erblickte, ließ er die Beute fallen und flüchtete. Der 47-Jährige machte vor dem Geschäft Polizeibeamte auf den flüchtenden Tatverdächtigen aufmerksam. Nach kurzer Flucht nahmen ihn die Beamten auf Höhe der Friedrichstraße fest. Der 31 Jahre alte schweizerisch-serbische Mann wurde am Sonntag (18.11.2018) dem zuständigen Richter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ.

