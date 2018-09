POL-S: Fußgänger und Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Stuttgart-Ost (ots) - Leichte Verletzungen haben am Samstag (08.09.2018) gegen 14.30 Uhr ein 64 Jahre alter Fußgänger und ein 25 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall in der Gablenberger Hauptstraße erlitten. Es entstand Sachschaden von zirka 1.300 Euro. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um die beiden und brachten den Fußgänger zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer fuhr in Aufwärtsrichtung mit seiner Suzuki links an einem Rückstau vor einer roten Ampel vorbei und stieß dabei mit dem offenbar alkoholisierten 64-Jährigen zusammen, der vom rechten Gehweg aus vor einem Lieferwagen die Fahrbahn überqueren wollte. Der Fußgänger wurde auf den Boden geschleudert. Der 25-Jährige kam mit seinem Krad ebenfalls zu Fall, wobei das Krad auch noch einen geparkten Pkw beschädigte.

