POL-S: Stichflamme aus Gasflasche - eine schwer verletzte Person

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Am Samstagnachmittag (08.09.2018) kam es gegen 16.15 Uhr im Biergarten eines Hotelbetriebs in der Straße Mittlerer Pfad im Industriegebiet Stuttgart-Weilimdorf aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Stichflamme aus einer Gasflasche, durch die ein 20-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Der Angestellte, der bei einer Veranstaltung an einem Grillstand eingesetzt war, erlitt Verbrennungen und wurde nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell