POL-S: Mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Ein 52-Jähriger soll am Samstag (08.09.2018) gegen 18.25 Uhr in der Burgunderstraße in seinem geparkten Auto sitzend vor einer ebenfalls 52 Jahre alten Frau onaniert haben. Der Mann entfernte sich nach der Tat zunächst mit seinem Auto. Während die Geschädigte später der zwischenzeitlich herbei gerufenen Polizeistreife den Sachverhalt schilderte, fuhr der Mann erneut an der Örtlichkeit vorbei und die Frau erkannte ihn wieder. Der Beschuldigte, der über sein Autokennzeichen ermittelt werden konnte, wurde später Zuhause vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

