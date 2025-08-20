Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Öffentlichkeitsfahndung nach 27-Jährigen aus Tübingen

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Vermisstenfahndung nach 27 Jahre altem Mann

Nach dem 27 Jahre alten Lui Noah Radtke aus Tübingen fahndet derzeit die Polizei. Herr Radtke hatte am Samstag, dem 09.08.2025, vermutlich mit seinem Fahrrad, gegen 16.30 Uhr, seine Wohnung in einem Tübinger Stadtteil verlassen. Nachdem der als sehr zuverlässig beschriebene Vermisste auch am Montagmorgen nicht zur Arbeit gekommen war, erstatteten Angehörige am Mittwoch, dem 13.08.2025 Vermisstenanzeige bei der Polizei. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte festgestellt werden, dass er sich am Tag seines Verschwindens, gegen 18.30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Raiffeisenstraße in Filderstadt-Bonlanden aufgehalten haben könnte. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Herr Radtke ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, die er zuletzt nur unregelmäßig eingenommen hat. Zwischenzeitlich kann eine hilflose Lage des Vermissten nicht mehr ausgeschlossen werden, weshalb nun auch öffentlich nach ihm gefahndet wird.

Der Gesuchte ist etwa 184 Zentimeter groß und schlank. Er hat kurze, dunkelbraune Haare. Möglicherweise könnte er mit einem silberfarbenen oder dunklen Herrenrad der Marke Winora unterwegs sein und einen grauen Rucksack mit sich führen. Zu seiner Bekleidung ist nichts bekannt.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 bei der Kriminalpolizei Tübingen zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cw)

Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/tuebingen-vermisstenfahndung/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell