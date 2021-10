Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw-Aufbruch; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Exhibitionist; Mutmaßliche Graffiti-Sprayer geschnappt

Reutlingen (ots)

Auto aufgebrochen

Eine in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse hat am Dienstag in der Hermann-Hesse-Straße einen Dieb angelockt. Zwischen 8.40 Uhr und elf Uhr schlug der Unbekannte an dem geparkten Opel eine Seitenscheibe ein, schnappte sich den Geldbeutel samt den persönlichen Dokumenten und einem kleineren Bargeldbetrag und suchte das Weite. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (cw)

Reutlingen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zum Glück nur Sachschaden ist bei einem Auffahrunfall entstanden, der sich am Dienstagabend in der Bantlinstraße ereignet hat. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW fuhr gegen 23.10 Uhr stadtauswärts in Fahrtrichtung Tübingen, als sein Vordermann, ein 22 Jahre alter Opel-Lenker, verkehrsbedingt bremsen musste. Dies bemerkte der Heranwachsende zu spät und krachte ins Heck des vorausfahrenden Pkw. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro. Der VW war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (db)

Sonnenbühl (RT): Bargeld und Fernseher gestohlen

In einen Jugendtreff in der Schuppenanlage Mittelsberg ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 22.45 Uhr und 18.30 Uhr hebelte der Einbrecher die Eingangstüre auf. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf die Getränkekasse, die samt einem an der Wand verschraubten Samsung Fernseher mitgehen ließ. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Unterensingen (ES): In Lebensmittelgeschäft eingebrochen

In ein Lebensmittelgeschäft in der Kanalstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte sich der Einbrecher gegen 3.45 Uhr über eine Tür an der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen verschafft haben. Mit Tabakwaren von noch nicht bekanntem Wert machte er sich anschließend aus dem Staub. Ob sonst noch etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der zurückgelassene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Großbettlingen (ES): Radfahrer schwer verletzt

Mit nach derzeitigen Erkenntnissen schweren Verletzungen musste ein 13-Jähriger am Mittwochmorgen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Junge, der keinen Helm getragen hatte, war gegen neun Uhr mit seinem Fahrrad auf der abschüssigen Nürtinger Straße in Richtung Bempflinger Straße unterwegs. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte er seine Geschwindigkeit nicht angepasst, sodass er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Rad verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte mit großer Wucht gegen eine Garage. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, alarmierte die Einsatzkräfte und leistete bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. (cw)

Esslingen (ES): Polizeieinsatz an Tankstelle

In der Ulmer Straße ist es am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Kurz vor 21 Uhr hatte sich an der Zapfsäule einer dortigen Tankstelle ein 33-Jähriger Diesel auf den Körper gegossen und offenbar versucht, seine Kleidung zu entzünden. Mehrere Zeugen wählten daraufhin den Notruf. Der Mann rannte vor dem Eintreffen der alarmierten Streifenwagen in Richtung Bahnhof Oberesslingen davon. Dort konnte der psychisch auffällige 33-Jährige von den Beamten angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Dabei wurde er leicht verletzt. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus wurde der Mann in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Radlerin bei Unfall verletzt

Eine Kollision zwischen einer Radfahrerin und einem Auto hat sich am Dienstagabend ereignet. Kurz nach 20 Uhr befuhr ein 47 Jahre alter Mann mit einem Citroen Berlingo die Leinfelder Straße von der Ortsmitte Echterdingen kommend in Richtung Leinfelden. Am Kreisverkehr mit der Friedrich-List-Straße hielt er verkehrsbedingt zunächst an. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete er jedoch die Vorfahrt einer von links kommenden, 53-jährigen Radlerin, worauf es zum Zusammenstoß kam. Die Frau kam daraufhin mit ihrem Pedelec zu Fall. Sie verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. (mr)

Nürtingen (ES): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen fahndet derzeit nach einem unbekannten Exhibitionisten, der am Dienstagnachmittag in der Schlosserstraße aufgetreten ist. Gegen 17.30 Uhr bemerkte eine Zeugin, wie sich der Mann in einem angrenzenden Park selbst befriedigte. Der Gesuchte ist etwa 180 cm groß, hat einen dunklen Teint und war mit einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke bekleidet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07022/9224-0 erbeten. (mr)

Tübingen (TÜ): Mutmaßliche Graffiti-Sprayer geschnappt

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen zwei 15-Jährige, die am Dienstagabend im Parkhaus in der Wöhrdstraße mehrere Wände mit Farbe bemalt, besprüht und beschädigt haben sollen. Zeugen hatten gegen 19 Uhr die Jugendlichen beobachtet und die Polizei alarmiert. Beide konnten noch auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Sie wurden nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle ihren Eltern übergeben. Neben den Kosten für die Beseitigung der Schmierereien erwartet beide eine entsprechende Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. (cw)

