POL-RT: Verschiedene Brände, Rücknahme Vermisstenfahndung, Einbrüche, Betonteil verloren, etliche Verkehrsunfälle mit teils Schwerverletzten

Reutlingen (ots) - Brennendes Gartenhaus (Zeugenaufruf)

Noch unklar ist die Ursache des Brandes einer Gartenlaube am Donnerstagabend auf einem Grundstück im Bereich der Breitenbachstraße, neben der B 28. Anrufer, die den Feuerschein sahen, alarmierten gegen 21.45 Uhr die Einsatzleitstellen von Polizei und Feuerwehr. Bis die Einsatzkräfte am Brandort waren, brannte die Gartenhütte bereits lichterloh. Die Feuerwehr Reutlingen, die mit fünf Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten anrückte, löschte den Brand. Da der Verdacht einer Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, eingeleitet. Diese verliefen bislang ohne Ergebnis. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07121/93940 nach Hinweisen. (cw)

Münsingen (RT): Gegenverkehr gerammt - Audi landet in Acker

Wohl auf die Unachtsamkeit eines 67-jährigen VW Touran-Lenkers ist ein Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der Landesstraße 230 zurückzuführen. Gegen zwölf Uhr geriet er deshalb auf der Strecke zwischen Magolsheim und Breithülen auf die Gegenfahrbahn, wo er eine entgegenkommende 58 Jahre alte Audi A3-Fahrerin in große Not brachte. Die Frau wich zwar nach rechts aus, konnte aber nicht verhindern, dass es zwischen Fahrzeugen zu einer seitlichen Kollision kam. Als Folge des Unfalls wurde der Audi nach rechts abgedrängt und kam erst in einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, doch entstand an den danach nicht mehr fahrtüchtigen Pkw ein beträchtlicher Sachschaden, der auf annähernd 20.000 Euro geschätzt wird. Beide Autos mussten von Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (fn)

Mehrstetten (RT): Zwei Einsätze für die Rettungskräfte

Gleich zweimal mussten am Donnerstagnachmittag die Rettungskräfte zu Einsätzen in Mehrstetten ausrücken. Gegen 15.18 Uhr wurde zunächst Qualm aus einem Wohngebäude in der Gartenstraße gemeldet. Weiterhin sei ein Rauchmelder zu hören. Über ein eingedrücktes Küchenfenster gelangte die Feuerwehr ins Gebäude und fand auf dem Herd ein Topf mit eingebranntem Essen. Ein Bewohner hatte vergessen, vor dem Verlassen des Hauses diesen auszuschalten. Außer einem kaputten Topf dürfte kein Schaden entstanden sein. Der Hund des Hausbesitzers hatte den Einsatz im Keller verschlafen. Das Tier wurde von den Einsatzkräften geweckt und seinem Herrchen übergeben.

Gegen 16.23 Uhr ging der nächste Alarm runter. In einem Einfamilienhaus in der Ulmer Straße war ein Geschirrspüler auf der Rückseite des Gerätes in Brand geraten. Die Flammen griffen im Anschluss auf das Kücheninventar über, bis sie kurze Zeit später gelöscht werden konnten. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Aus diesem Gebäude wurden durch die Feuerwehr ebenfalls zwei Hunde gerettet.

Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und insgesamt 18 Mann im Einsatz. Zudem rückte neben der Polizei der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug aus. (ms)

Engstingen (RT): Unfallbeteiligte leicht verletzt

Am späten Donnerstagnachmittag ist eine Frau bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Die 29-Jährige befuhr mit ihrem VW Golf um 17.40 Uhr die Reutlinger Straße vom Traifelberg herkommend in Richtung Ortsmitte. Dort wollte sie mit ihrem Wagen nach links in die Schwefelstraße abbiegen und musste aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender 31 Jahre alter VW Fahrer zu spät und krachte ins Heck des stehenden Pkw. Glücklicherweise benötigte die Verletzte keinen Rettungsdienst. Der Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. (ms)

Metzingen (RT): Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Pedelec-Fahrer am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 78-Jährige befuhr mit seinem E-Bike um 12.50 Uhr die Friedrich-Münzinger-Straße in Richtung Hexham-Allee. An der Einmündung fuhr er vermutlich ungebremst weiter und es kam zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Ford Fiesta eines 21-Jährigen, der in Richtung Eisenbahnstraße unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer über das Auto auf die Fahrbahn abgewiesen. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und musste nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen werden. Der Radfahrer trug keinen Fahrradhelm. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Vermisster 16-Jähriger wohlbehalten aufgegriffen

Nachtrag zur Pressemeldung vom 27.02.2018/16.50 Uhr

Der seit Montag aus einer Esslinger Klinik vermisste, 16-jährige Jugendliche konnte am Freitagmorgen nach einem Hinweis in Esslingen wohlbehalten aufgegriffen und in die Klinik zurückgebracht werden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Jungen wird hiermit zurückgenommen. (ak)

Deizisau (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Schaden in Höhe von zirka 12.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag entstanden. Eine 45-Jährige befuhr um 17 Uhr mit ihrem VW die Gutenbergstraße von der Plochinger Straße herkommend. An der Kreuzung mit der Schillerstraße übersah die Frau die von rechts kommende Mercedes C-Klasse eines 41-Jährigen. Die Kollision war so heftig, dass der Wagen des Mannes im Anschluss abgeschleppt werden musste. (ms)

Esslingen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

Bargeld und Schmuck in bislang unbekanntem Wert haben mehrere Täter bei einem Einbruch am Donnerstag in einem Einfamilienhaus in der Neckarhalde erbeutet. Vermutlich im Schutze der Dunkelheit warfen die Unbekannten mit einem Stein ein Fenster ein, nachdem sie erfolglos versucht hatten, es aufzuhebeln. In dem Gebäude in der Viehgasse durchwühlten die Einbrecher die Schränke in sämtlichen Räumlichkeiten und einer Einliegerwohnung. Der Einbruch wurde am Abend gegen 19.30 Uhr entdeckt. (ms)

Reichenbach (ES): Unfall mit drei Fahrzeugen

Drei Fahrzeuge sind am Donnerstagvormittag in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Ein 50-Jähriger war um 10.30 Uhr mit seinem Audi V8 auf der Bismarckstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Wilhelmstraße missachtete er die Vorfahrt eines 57-jährigen Peugeot-Fahrers, der in Richtung Moltkestraße unterwegs war. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug des Unfallverursachers und kollidierte noch mit einem geparkten Toyota. Der Audi und der Peugeot waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. (ms)

Notzingen (ES): Auf frischer Tat ertappt - Hubschraubereinsatz nach Wohnungseinbruch (Zeugenaufruf)

Zwei noch unbekannte Täter sind am Donnerstagabend in ein Wohnhaus im Lerchenweg eingestiegen. In der Zeit von 19 Uhr bis 19.15 Uhr schlugen die Einbrecher dazu eine rückwärtige Terrassentür ein. Im Gebäude durchsuchten sie anschließend diverse Schränke und Schubladen. Als die Bewohner zurückkehrten, nahmen die Täter überstürzt Reißaus. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Zurück blieb ein Sachschaden von zirka 2.000 Euro. Die Polizei leitete in der Folge eine Großfahndung ein, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Schlussendlich ohne Erfolg, da die Täter unerkannt entkommen konnten. Das Polizeirevier Kirchheim/Teck bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefon-Nummer 07021/5010 zu melden. (fn)

Wernau (ES): Kettenreaktion an Tankstelleneinfahrt

Zu einem Auffahrunfall mit drei Autos ist es am Donnerstagabend in der Kirchheimer Straße gekommen. Gegen 19.15 Uhr war es ein 61 Jahre alter Mercedes C-Klasse-Lenker, der in Richtung Kirchheim fahrend an der Einfahrt zu einer Tankstelle nach rechts abbiegen wollte. Die eigentlich als Einbahnstraße gekennzeichnete Zufahrt missachte der noch unbekannte Fahrer einer Mercedes M-Klasse und fuhr dem 61-Jährigen entgegen, woraufhin dieser abbremsen musste. Während ein hinter ihm befindlicher 35-jähriger Opel Astra-Lenker nur noch durch ein scharfes Bremsmanöver zum Stillstand kam, reichte es einem dritten Autofahrer in der Reihe nicht mehr. Mit seinem Audi krachte der 26-jährige Mann ins Heck des Opel und schob diesen noch auf die C-Klasse. Den M-Klasse-Fahrer schien das alles nicht zu interessieren, er setzte seine Fahrt einfach fort. Bei dem Auffahrunfall entstand ein Blechschaden von zirka 10.000 Euro, wobei der Audi nunmehr nur noch Schrottwert haben dürfte. (fn)

Denkendorf (ES): Waschmaschine und Trockner aus Asylunterkunft gestohlen

In einen leerstehenden Gebäudeteil einer Asylbewerberunterkunft in der Heydstraße sind in der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr, bis Freitag, neun Uhr, noch unbekannte Täter eingedrungen. Nachdem sie ein Loch in eine Fensterscheibe geschlagen und das Fenster entriegelt hatten, suchten sie gezielt den Raum mit sanitären Anlagen auf. Aus diesem verschwanden in der Folge eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner. Der Wert der Beute wird auf 1.000 Euro geschätzt. Sachschaden entstand in Höhe von etwa 200 Euro. (fn)

Deizisau (ES): Tonnenschweres Betonteil verloren

Auf etwa 3.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der durch ein verlorenes Betonteil am späten Donnerstagabend an der Einmündung der Neckarstraße in die Esslinger Straße entstanden ist. Ein 30-Jähriger war gegen 23.45 Uhr mit seinem Schwertransporter auf der Neckarstraße unterwegs. Auf seinem Schwertransporter hatte er zwei Betonschalteile für eine Tunnelverkleidung geladen. Als er nach rechts in die Esslinger Straße einbiegen wollte, verrutschte einer der Holzklötze, die zwischen den Schalteilen für Stabilität sorgen sollten. Dabei rissen alle Spanngurte und eines der knapp 15 Tonnen schweren Betonteile rutschte vom Auflieger auf die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand. Bis das Ladungsteil geborgen werden konnte, musste der Kreuzungsbereich für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Spezialisten der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen ob die Betonteile vorschriftsmäßig gesichert waren. (cw)

Mössingen (TÜ): Einbruch in Kindergarten

In den Kindergarten in der Hallstattstraße im Stadtteil Belsen ist ein Unbekannter zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen eingebrochen. Zwischen 15 Uhr und 7.15 Uhr hebelte der Einbrecher eine Terrassentüre auf und gelangte so in die Räumlichkeiten. Nachdem er die Bürotür aufgewuchtet hatte, brach er dort sämtliche Schränke und Schubladen auf und durchwühlte sie auf der Suche nach Wertvollem. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Von Fahrbahn abgekommen und verletzt

Aus noch ungeklärter Ursache ist ein 58-Jähriger mit seinem Hyundai am Donnerstagabend auf der L 372 von der Fahrbahn abgekommen und verletzt worden. Der aus Rottenburg stammende Mann war gegen 19 Uhr auf der L 372 von Wurmlingen in Richtung Wendelsheim unterwegs. Ohne ersichtlichen Grund kam er auf freier Strecke mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Dort durchbrach er einen Weidezaun und überfuhr einen kleineren Baum, bevor er seinen Hyundai etwa 100 Meter abseits der Fahrbahn zum Stehen bringen konnte. Bei dem Unfall wurde der 58-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. An seinem Fahrzeug dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Der Sachschaden wird auf insgesamt knapp 16.000 Euro geschätzt. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. (bk)

Dettenhausen (TÜ): In Imbiss eingestiegen und Geldautomaten aufgebrochen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 23 Uhr und 8.30 Uhr, hat ein Imbiss-Lokal in der Schulstraße ungebetenen Besuch erhalten. Über ein aufgebrochenes Fenster auf der Rückseite des Gebäudes verschafften sich noch unbekannte Täter Zutritt zur Küche, von wo aus sie in den Gastraum vordrangen. Abgesehen hatten es die Kriminellen auf einen dort stehenden Geldspielautomaten, der mit brachialer Gewalt aufgestemmt wurde. Aus dem Gerät wurde das komplette Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Der angerichtete Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Experten der Kriminalpolizei kümmerten sich um die Spurensicherung. (fn)

Tübingen (TÜ): Fahrgast bei Sturz in Bus leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Frau beim Sturz in einem anfahrenden Bus am späten Donnerstagnachmittag erlitten. Der 54 Jahre alte Busfahrer der Linie 3 hatte gegen 17.30 Uhr mehrere Fahrgäste an der Haltestelle Neckarbrücke ein- und aussteigen lassen. Als er in Richtung Karlstraße losfuhr, stürzte eine 80-jährige Frau in dem Fahrzeug zu Boden. Sie war mit einem Rollator in Begleitung ihrer Tochter unterwegs und hatte noch nicht Platz genommen. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. (ms)

Tübingen (TÜ): Radfahrer erlitt schwere Verletzungen

Ein Radfahrer hat bei einem Sturz von seinem Fahrrad am Donnerstagnachmittag so schwere Verletzungen erlitten, dass er in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Der 34-Jährige war mit seinem Rad kurz vor 15.30 Uhr in der Schönblickstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Zeugen zufolge rutschte der Mann mit seinem Fahrrad auf einer Eisplatte aus fiel daraufhin auf die Fahrbahn. Er wurde zunächst von einem Arzt versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. (ms)

