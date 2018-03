POL-RT: Einbrüche in Wohnhaus und Apotheke, Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Reutlingen (ots) - Über Balkontür in Wohnhaus eingedrungen

In der Zeit von Mittwoch, elf Uhr, bis Donnerstag, 10.30 Uhr, hat sich ein Einbrecher an der Balkontür eines Wohnhauses in der Regensburger Straße in Orschel-Hagen zu schaffen gemacht. Dem Unbekannten war es gelungen, die Tür gewaltsam zu öffnen. Anschließend durchsuchte er das komplette Haus. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch unklar. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nach Einschätzung der Polizei nicht. (fn)

Esslingen (ES): Zeugen zu Unfall gesucht

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, dessen Verursacher am Donnerstagvormittag einfach weitergefahren ist. Eine 54-Jährige war mit ihrem Mini Cooper um 11.40 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Grabbrunnenstraße in Richtung Entengrabenstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der Urbanstraße wollte sie einem auf der rechten Fahrspur fahrenden Pkw-Lenker den Fahrstreifenwechsel ermöglichen. Der bislang unbekannte Fahrer wechselte nicht nur den Fahrstreifen sondern fuhr noch über die Linksabbiegespur und machte eine sogenannte Kopfwende, um in Richtung Finanzamt zurückzufahren. Die Mini-Lenkerin musste um eine Kollision zu vermeiden stark abbremsen. Eine nachfolgende 51 Jahre alte Fahrerin eines Skoda Oktavia bemerkte dies zu spät und fuhr gegen das Heck des Mini. Hierbei zog sich die Skoda-Fahrerin leichte Verletzungen zu und musste zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten davon. Über dessen Auto liegen keine konkreten Angaben vor. Die beiden erheblich beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 8.000 Euro. (ms)

Nürtingen (ES): In Apotheke eingebrochen (Zeugenaufruf)

In die Apotheke am Dürerplatz ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Mit brachialer Gewalt verschaffte sich der Einbrecher zwischen 22.50 Uhr und 7.40 Uhr über die Eingangstür Zutritt zu den Verkaufsräumen. Diese durchsuchte er nach Stehlenswertem. Verschlossene Türen stemmte er dabei einfach auf. Dabei stieß er auf einen kleineren Schlüsseltresor, den er komplett mitgehen ließ. Soweit bislang bekannt ist, wurde außer diesem Tresor nichts entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 150 Euro beziffert. Der zurückgelassene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Roßdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07022/41099 nach Zeugen. (cw)

