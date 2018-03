POL-RT: Die Polizei sucht Nachwuchs - Informationen zum Polizeiberuf aus erster Hand

Reutlingen (ots) - Tübingen (TÜ)

Im Jahr 2019 bietet die Polizei Baden-Württemberg mit insgesamt 1.800 Ausbildungs- und Studienplätzen beste Aussichten für junge Frauen und Männer, die einen spannenden und abwechslungsreichen Beruf ergreifen möchten. Ob beim Streifendienst, der Kriminal- oder Verkehrspolizei, einer Spezialeinheit, bei der Diensthundeführer-, Reiter- oder der Hubschrauberstaffel - die Polizei bietet ein breites Spektrum von beruflichen Möglichkeiten. Zu Wasser, zu Lande und in der Luft - die Aufgabengebiete sind vielfältig und spannend. Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung sind unter anderem eine Mindestgröße von 160 cm, gute Gesundheit und körperliche Fitness. Ein mittlerer Bildungsabschluss, Abitur oder die Fachhochschulreife sind die schulischen Voraussetzungen.

Die Ausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst dauert 30 Monate und bereitet die Auszubildenden mit einem zwölfmonatigen Praktikum optimal und nah an der Praxis auf ihren Berufsalltag vor. Auch das 45-monatige Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen für die Ausbildung im gehobenen Dienst ist alles andere als trockene Theorie. Praxismodule bei verschiedenen Dienststellen und Behörden ergänzen das Bachelor-Studium und vermitteln das nötige Rüstzeug für einen gelungenen Einstieg in den Beruf.

Neugierig geworden? Am Donnerstag, 8. März 2018, können sich alle Interessierten aus erster Hand bei einem unserer Einstellungsberater über alle Fragen zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren und zum Polizeiberuf allgemein informieren. Zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr steht Lambert Maute bei der Polizei Tübingen, Konrad-Adenauer-Str. 30, Rede und Antwort.

Wer vorab schon Fragen hat, kann sich gern auch telefonisch unter 07071/972-5380 oder im Internet unter www.polizei-der-beruf.de schlau machen.

