Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - Festnahme nach Pkw-Diebstahl

Rastatt (ots)

Nach dem Diebstahl eines Mercedes in Gaggenau am späten Sonntagabend führte die sofortige Fahndung zum Erfolg und der Festnahme eines Tatverdächtigen. Gegen 23:45 Uhr wurde der Polizei der Diebstahl gemeldet. Der unbekannte Täter soll flüchtig in Richtung des Grenzübergangs Wintersdorf gewesen sein. Umgehend sperrten die Beamten des Polizeireviers Rastatt den Grenzübergang nach Frankreich. Gegen 0:10 Uhr umfuhr der gesuchte Mercedes die Sperrung, kam aber etwa 300 Meter danach am Fahrbahnrand zum Stehen. Anschließend verließ der Mann wohl den Pkw und flüchtete in Richtung der Rastatter Rheinaue. Durch den Einsatz eines Hubschraubers konnte der Flüchtige in der Nähe des dortigen Sportplatzes festgestellt werden. Schließlich konnte er durch die Beamten im Gestrüpp des Rheinniederungskanals vorläufig festgenommen werden. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die weiteren die Ermittlungen zu dem Sachverhalt aufgenommen. /ha

