POL-OG: Biberach - Ermittlungen nach Körperverletzung aufgenommen

Oberkirch (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es zum Sturz einer 60-jährigen Rollerfahrerin, die von der Appenweierer Straße kommend in den Kreisverkehr der B28 einfahren wollte. Vermutlich aufgrund der Nässe verlor die Frau die Kontrolle über den Roller und wurde schwerverletzt ins Offenburger Klinikum eingeliefert. Durch den Sturz entstand am Roller ein Sachschaden in Höhe von ca. 200EUR. /ja Rückfragen bitte an: ...

