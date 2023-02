Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Widerstand geleistet

Baden-Baden (ots)

Nach einer verbalen, sowie körperlichen Auseinandersetzung mit Beamten des Polizeireviers Baden-Baden fand sich ein 39-Jähriger diesen Freitagmorgen in polizeilichem Gewahrsam wieder. Der Mann sollte wegen einer vorangegangenen Trunkenheitsfahrt zu einer Blutentnahme in ein örtliches Klinikum gebracht werden. Nachdem er bereits im Einsatzfahrzeug Platz genommen hatte, drehte sich der ungehaltene Fahrgast zur Fahrzeugtür um, trat einen dort stehenden Beamten und beleidigte diesen mehrfach. Auch während der Fahrt und bei der anschließenden Blutentnahme sahen sich die Polizisten mit weiteren Beschimpfungen konfrontiert. Aufgrund seines unkooperativen Verhaltens musste er den Rest der Nacht in den Gewahrsamseinrichtungen des Polizeireviers Gaggenau verbringen.

/le

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell