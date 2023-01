Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind nach einer begangenen Unfallflucht am Dienstagmorgen gegen 10:30 Uhr auf der Suche nach Zeugen. Eine bislang nicht bekannte Person befuhr zur besagten Zeit, mit einem roten Sprinter, die Brahmsstraße. Hierbei kollidierte er mit einem ordnungsgemäß neben der Fahrbahn abgestellten Auto. An dem geparkten Mazda entstanden dabei Schäden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von circa 3.000 Euro. Der rote Transporter entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Hinweise zu dem mutmaßlichen Unfallverursacher geben können, melden sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0, bei den Beamten des Polizeireviers Gaggenau.

/lg

