Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Baustellenfahrzeuge beschädigt und gestohlen?

Oberkirch (ots)

Beamte des Polizeireviers Achern mussten sich in der Nacht auf Samstag mit einem Mann auseinandersetzen, der zuvor offenbar versucht haben soll gewaltsam in Baustellenfahrzeuge in Zusenhofen einzudringen. Zeugen meldeten den Vorfall in der Straße "Boschring" gegen 3:30 Uhr, woraufhin die vorläufige Festnahme des alkoholisierten 18-Jährigen erfolgte. Ersten Ermittlungen zufolge hatte er die Scheiben von zwei Baggern und einem LKW eingeschlagen und zwei Bedienungselemente, sowie einen weiteren Baggerschlüssel entwendet.

In wie weit der Fund eines weiteren zur Baustelle in Zusenhofen gehörigen Radladers im Müllener Kanal in Nußbach mit den Vorfällen Zusammenhang steht, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen meldeten am Samstagvormittag, dass das Baustellenfahrzeug dort zum Teil im Wasser liegen würde. Der Radlader wurde geborgen und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. /ma

