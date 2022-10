POL-OG: 14 Uhr - Zwischenstandsmeldung Sicherheitstag

Offenburg (ots) - Ein augenscheinlich Obdachloser soll sich vor wenigen Minuten in eine Sporthalle in der Geschwister-Scholl-Straße begeben und dort ein Handy entwendet haben. Die Polizei Offenburg ermittelt. *ya Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

mehr