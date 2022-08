Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mutmaßlicher Dieb von E-Scooter ermittelt

Baden-Baden (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in den frühen Morgenstunden des Sonntags einen kurz unbeaufsichtigten E-Scooter im Wert von knapp 900 Euro gestohlen zu haben. Der Eigentümer hatte das elektrisch betriebene Gefährt gegen 5:45 Uhr für einen kurzen Augenblick unverschlossen in der Kaiserallee stehen gelassen, was der Verdächtige offensichtlich ausnutzte und damit verschwand. Im Zuge einer sofortigen Fahndung konnte der Flüchtende von Beamten des Polizeireviers Baden-Baden zunächst am Verfassungsplatz gesichtet werden. Der bis dahin noch Unbekannte missachtete jedoch die eindeutigen Anhaltesignale und entkam über einen Fußweg im Bereich des Festspielhauses. Wenig später erblickte eine Polizeistreife den Verdächtigen erneut im Bereich der Schützen-/Lange Straße. Zur Verhinderung der weiteren Flucht wurde das Dienstfahrzeug in der Wilhelmstraße quer gestellt. Der Mann schlängelte sich allerdings am Streifenwagen vorbei. Hierbei prallte er gegen die Fahrzeugfront, verursachte einen Schaden von etwa 500 Euro und flüchtete erneut. Die weiteren Fahndungsmaßnahmen blieben am Morgen zunächst erfolglos. Am Folgetag meldete sich der 32-Jährige dann aber unter der Nennung seines Vornamens telefonisch beim Bestohlenen und räumte die Tat ein. Die weiteren Ermittlungen durch Beamte des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte führten dann letztlich zur Identifizierung des Mannes sowie zur Sicherstellung des E-Scooters. Die Ermittlungen dauern an.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell