POL-OG: Ötigheim, B3 - Aufgefahren

Zel am Harmersbach (ots) - Nach einer mutmaßlichen Vorfahrtsmissachtung in einem Kreisverkehr in der Hauptstraße des Ortsteils Unterharmersbach hat sich eine 56-jährige Rollerfahrerin am Dienstagnachmittag leichte Verletzungen zugezogen. Ein noch unbekannter Fahrer eines dunklen Pkw fuhr nach bisherigem Sachstand gegen 16:10 Uhr aus Fahrtrichtung Biberach in den Kreisverkehr ein. Er soll hierbei nicht auf die ...

