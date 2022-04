Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden, Offenburg - Rot für Raser, Poser, illegales Tuning - Kontrollen am Karfreitag

Mittelbaden, Offenburg (ots)

Mit Schwerpunktkontrollen traten am Karfreitag Beamtinnen und Beamte des Arbeitsbereichs `Tuning´ der Verkehrspolizeiinspektion, zusammen mit deren Kolleginnen und Kollegen der Polizeireviere, dem Phänomen `Posing´ und dem illegalen Fahrzeugtuning im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages entgegen. Hierbei wurden über 60 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen.

Auf der B3 Höhe Hohberg kam es zu einem illegalen Kraftfahrzeug-Rennen, bei dem ein auf der Fahrbahn befindlicher Polizeibeamter gefährdet wurde. Das flüchtige Fahrzeug konnte im Rahmen einer daraufhin eingeleiteten Fahndung gestellt und der Führerschein des 28 Jahre alten Fahrers sichergestellt werden.

In Lahr wurde ein Motorradfahrer von einer Polizeistreife dabei beobachtet, wie sich dieser auf dem Hinterrrad fahrend von einer weiteren Person filmen lies. Da die Maschine technische Veränderungen aufwies und der Fahrer zudem möglicherweise nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, wurde das Motorrad sichergestellt.

In Durmersheim versuchte ein Zweiradfahrer mit Sozia, die wegen des fehlenden Helms einer Kontrolle unterzogen werden sollten, sich dieser zu entziehen. Das Zweirad konnte durch zwei Beamte auf Polizeimotorrädern nach kurzer Suche in einem Hinterhof gestellt werden. Der Fahrzeugführer des Motorrades stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Weiterhin stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass das Zweirad möglicherweise kurz zuvor entwendet worden war und an diesem diverse technische Veränderungen vorgenommen wurden.

Auf der Schwarzwaldhochstraße wurden mehrere Zweiräder kontrolliert. Bei drei musste die Weiterfahrt aufgrund technischer Veränderungen, beziehungsweise technischer Mängel, untersagt werden.

Insgesamt wurde bei den Kontrollen den Lenkern von 23 Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt, drei Fahrzeuge wurden zur näheren technischen Untersuchung sichergestellt. Bei 20 Fahrzeugen war durch die technischen Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen.

Posing, illegales Tuning sowie illegale Kraftfahrzeugrennen stellen nicht nur eine Gefahr für die Verkehrssicherheit dar. Unter anderem auch durch Lärmbelästigungen wird das Sicherheitsgefühls von Anwohnerinnen und Anwohnern der betroffenen Verkehrsbereiche beeinträchtigt. Weitere Kontrollaktionen werden, neben den Überprüfungen im alltäglichen Dienst, in weiteren Schwerpunktkontrollen über das Jahr folgen.

/rs/st

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell