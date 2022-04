Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Verkehrsunfall Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Samstagvormittag, zwischen 10:25 Uhr und 10:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Aussteigen aus seinem Fahrzeug einen schwarzen Audi, A5. Der Audi war ordnungsgemäß auf dem öffentlichen Parkplatz in Renchen, Hauptstraße, Einmündung Eisenbahnstraße geparkt. Am Audi entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Achern unter der Rufnummer 07841 7066-0 zu melden.

/FDR

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell