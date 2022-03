Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Berghaupten (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeugführer hat am Mittwochmorgen im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Straße "Im Röschbünd" abgestellten Mercedes beschädigt und ist im Anschluss geflüchtet. An dem Benz entstand durch das Malheur ein Schaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei nimmt unter der Rufnummer 07851 893-0 Zeugenhinweise entgegen.

/ya

