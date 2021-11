Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau, Scherzheim - Scheiben zu Bruch gebracht, gibt es Zeugen?

Lichtenau/Scherzheim (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Lichtenau sind nach einer Sachbeschädigung sowie einem Autoaufbruch am Sonntagabend auf der Suche nach Zeugen. Während ein bislang Unbekannter kurz vor 19:30 Uhr die Fensterscheibe eines Gasthauses in der Rösselstraße beschädigt hat, wurde zwischen 19 Uhr und 22:35 Uhr die Scheibe an einem in der Stecketstraße abgestellten Ford gewaltsam zum Bersten gebracht. Nach bisherigen Feststellungen wurde nichts aus dem Auto gestohlen. Beide Ereignisse dürften nicht geräuschlos über die Bühne gegangen sein, weshalb die Ermittler unter der Telefonnummer: 07227 2221 auf Zeugenhinweise hoffen. Ob die beiden Taten, aufgrund ihrer zeitlichen und räumlichen Nähe, möglicherweise miteinander in Verbindung stehen, ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/wo

