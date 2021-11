Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Vorfahrt missachtet

Achern (ots)

Eine Vorfahrtsmissachtung hat am Samstagabend zu einer Kollision im Kreuzungsbereich der L 87 A zur K 5372 geführt. Ein 78-Jähriger befuhr hierbei gegen 20:45 Uhr die K 5372 aus Sasbachried kommend in Richtung Großweier. Bei der Einfahrt in den Kreuzungsbereich missachtete der VW-Fahrer mutmaßlich die Vorfahrt eines von der L 87 A herannahenden Audi-Lenkers. Der 45-Jährige Audi-Fahrer kam durch den folgenden Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und erst nach einigen Metern in einem angrenzenden Acker zum Stehen. Eine 43 Jahre alte Mitfahrerin im Audi trug hierbei leichte Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

/ae

