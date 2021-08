Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach, L96 - Auto im Bach

Oberwolfach (ots)

Eine junge Autofahrerin war am Sonntagmittag auf der L96 von Oberwolfach kommend in Richtung Wolfach unterwegs. Gegen 14:20 Uhr kam sie in Höhe der Abzweigung "Mitteltal" mutmaßlich infolge eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie rollte daraufhin einen Abhang hinunter, passierte eine Straße und kam schließlich nach etwa 100 Metern in einem Bach zum Stehen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat die junge Frau keine Verletzungen infolge des Unfalls erlitten. Wehrleute aus Oberwolfach und Wolfach waren mit starken Kräften vor Ort und halfen zusammen mit einem Abschleppunternehmen, das Fahrzeug aus dem Bach zu ziehen. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell