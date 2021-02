Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Rotenfels - Cannabis unter dem Auto versteckt

Bad Rotenfels (ots)

Ein 15-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag einer genaueren Kontrolle unterzogen, da er beim Erblicken eines Streifenwagens in der Murgtalstraße sofort die Flucht ergriff. Der Versuch des Teenagers, sich hinter einem geparkten Auto zu verstecken, war nicht gerade von Erfolg gekrönt. Die Silhouette des Autos verbarg den 15-Jährigen nicht in Gänze. Daher konnten die eingesetzten Beamten beobachten, wie er gerade dabei war, zusammengeknüllte Alufolie unter dem Pkw zu verstauen. In dieser Alufolie befand sich eine geringe Menge Marihuana. Aus diesem Grund wurde der Jugendliche zum Polizeirevier Gaggenau verbracht, wo er im Beisein der Erziehungsberechtigten den Besitz auch eingeräumt hat. /bp

