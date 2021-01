Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch im Zeitraum zwischen 7.45 Uhr und 13 Uhr ein Fahrzeug auf einem Parkplatz einer Firma in der Kinzigstraße beschädigt. Als der Fahrzeugführer zu seinem Smart zurückkam, musste er feststellen, dass die Heckscheibe eingeschlagen wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell