POL-OG: Willstätt, Sand - Fahrzeuge durchwühlt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Eichhofstraße und der Waldstraße aktuellen Erkenntnissen zufolge mehrere unverschlossene Autos geöffnet und durchwühlt. In einem Fahrzeug wurde im kompletten Innenraum eine klebrige Flüssigkeit, vermutlich ein Softdrink, verspritzt. Gegenstände von besonderem Wert wurden aus keinem der Fahrzeuge entwendet. Die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Appenweier bitten nun unter der Telefonnummer: 07805 9157-0 um Zeugenhinweise.

