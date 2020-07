Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Motorradfahrerin nach Unfall verletzt

Lahr (ots)

Eine schwer verletzte Motorradfahrerin und Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagvormittag in Lahr ereignete. Der 31-jährige Fahrer eines Nissan befuhr die Gärtnerstraße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Tiergartenstraße. An der Einmündung Klostermühlgasse wollte er nach links abbiegen. Die 56-jährige Motorradfahrerin wollte den Nissan überholen, als dieser im Begriff war, nach links zu lenken. Es kam zum Zusammenprall, wodurch die Frau mit ihrer Ducati Monster stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde zur stationären Aufnahme ins Klinikum Lahr eingeliefert. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. /CBR

