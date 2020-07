Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau - Radfahrer im Kreisverkehr übersehen und verletzt

Schwanau (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer kam es am Dienstagnachmittag im Kreisverkehr der L 100 zwischen Allmannsweier und Nonnenweier. Gegen 17:25 Uhr war ein 81 Jahre alter Mercedes-Fahrer von Allmansweier (Waldweg) kommend in Richtung Nonnenweier unterwegs. Als er jedoch in den Kreisverkehr einfuhr, übersah er einen bereits darin befindlichen Rennradfahrer, der in der Folge durch den Mercedes erfasst wurde. Der 61-jährige Radler stürzte und zog sich dadurch Verletzungen zu.

