Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Forbacher Kirche demoliert

Forbach (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht auf Sonntag an einem Miniaturnachbau der Forbacher Kirche zu schaffen. Das in einem Garten stehende Gebilde dürfte laut Zeugenangaben zwischen 2.30 Uhr und 2.45 Uhr möglicherweise von einer dreiköpfigen Gruppe Jugendlicher demoliert worden sein, welche somit einen Schaden von rund 200 Euro verursachte. Hinweise nehmen die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 98870 entgegen.

