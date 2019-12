Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Haslach im Kinzigtal (ots)

Am Freitagabend, gegen 19:35 Uhr, befuhr ein Fahrradfahrer die Straße Im Mühlegrün in Haslach. In Höhe des Anwesens Nummer 7 prallte der Radfahrer gegen den linken Außenspiegel eines VW-Busses. Durch den Aufprall entstand am VW ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Haslach unter der Rufnummer 07832 97592-0 zu melden.

