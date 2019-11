Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Drei Ampelmasten beschädigt

Bühl (ots)

Beim Abkommen von der Fahrbahn beschädigte ein Lastwagen-Fahrer am Donnerstagnachmittag drei auf der Rheinstraße befindliche Ampelmasten. Der 53-Jährige war gegen 16:40 Uhr auf der B 3 in Richtung Norden unterwegs, als er an der Kreuzung, offenbar aufgrund von Unachtsamkeit, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit den Ampelmasten kollidierte. Die Beschädigungen führten zum kurzzeitigen Ausfall der Lichtzeichenanlage und einem Sachschaden von rund 3.000 Euro. Am Lastwagen entstand Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

