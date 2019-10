Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Nackt-Jogger gesichtet

Baden-Baden (ots)

Im Waldgebiet beim Golfclub in Richtung Waldenecksee /Petersee beobachtete eine Spaziergängerin beim Gassi gehen mit ihrem Hund des Öfteren einen spärlich bekleideten Jogger. Am Dienstagabend gegen 18 Uhr konnte die Dame den Jogger auf einem Waldweg erneut sichten. Diesmal aber war er nur im "Adamskostüm" bekleidet, dennoch entsprechend witterungsbedingt mit Sandalen. Der Jogger habe die Spaziergängerin weder angesprochen oder in irgendeiner Art und Weise belästigt. Eine genaue Beschreibung des Mannes konnte nicht erfolgen.

