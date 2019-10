Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Wohnwagen entwendet

Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Unbekannte gelangten in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf ein Gelände in der Würmersheimer Straße und machten sich an einem dort abgestellten Wohnwagen zu schaffen. Nachdem die ungebetenen Besucher ein an dem Wagen angebrachtes Deichselschloss überwinden konnten, koppelten sie den Anhänger an einen Pkw und fuhren in unbekannte Richtung davon. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt ermitteln nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise werden an die Telefonnummer 07222 761-0 erbeten.

