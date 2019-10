Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Altschweier - Abgehauen

Bühl, Altschweier (ots)

An einem Am Bierkeller abgestellten Passat wurde zwischen Samstag, 13 Uhr und Montag, 8:30 Uhr, durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker vorne links ein Streifschaden verursacht. Trotz eines Schadens am VW von ungefähr 1.000 Euro machte sich der oder die Unfallverursacher-in aus dem Staub. Die Beamten des Polizeirevier Bühl bitten um Hinweise unter Telefon, 07223 99097-0. /ag

