Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gewahrsam

Rastatt (ots)

Das unrühmliche Verhalten eines 24 Jahre alten Mannes am frühen Dienstagmorgen in einem Krankenhaus in der Engelstraße hat für ihn nun nicht nur zur Folge, dass ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Er musste den Rest der Nacht zudem in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Der stark alkoholisierte Mittzwanziger wurde aufgrund seines orientierungslosen Zustands kurz nach Mitternacht von Helfern des Rettungsdienstes versorgt und in die örtliche Klinik gebracht. Hier verhielt er sich dann äußerst aggressiv entgegen des vor Ort befindlichen Klinikpersonals, sodass es sogar zu einer Körperverletzung in Form eines Schlages zum Nachteil einer Krankenschwester kam. Diese wurde glücklicherweise nicht schwerer verletzt. Im weiteren Verlauf soll er in den Gang uriniert haben und letztlich, nach der Alarmierung der Beamten des Polizeireviers Rastatt, geflüchtet sein. Diese konnten den 24-Jährigen wenig später unweit der Klinik antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Da sich sein Verhalten nach wie vor nicht gebessert hatte und er seine Aggressionen nun gegen die Ordnungshüter richtete, musste er unter der Anwendung unmittelbaren Zwangs in die Zelle gebracht werden. Wie sich herausstellte, stand der Mann unter dem Alkoholeinfluss von rund drei Promille.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell