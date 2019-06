Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Einbruchsversuch in Vereinsgaststätte

Gaggenau (ots)

Trotz massiver Kraftanstrengung gelang es bislang unbekannten mutmaßlichen Dieben nicht das Fenster einer Vereinsgaststätte im Stadtteil Rotenfels aufzuhebeln. Der oder die Täter machten sich am Mittwoch zwischen Mitternacht und 8 Uhr am Morgen am Fenster zu schaffen. Zurück blieb ein erheblicher Schaden am Fenster von circa 2.500 Euro. /ag

