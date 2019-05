Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Nach Unfallflucht Fahrzeug sichergestellt

Baden-Baden (ots)

Zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der B 3 in Richtung Rastatt. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer kam in der Nacht aus unklarer Ursache von der Fahrbahn ab und verursachte durch die anschließende Kollision mit der Leitplanke einen Schaden im vierstelligen Bereich. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, suchte man anschließend das Weite. Da an der Unfallstelle ausreichend Trümmerteile umherlagen, konnten Rückschlüsse auf den Fahrzeugtyp geschlossen werden. Nach einer Fahndung konnte der stark unfallbeschädigte Opel Corsa auf dem Parkplatz des Münchfeldstadions in Rastatt festgestellt werden. Das Auto wurde zur Spurensicherung sichergestellt und abgschleppt. Der verantwortliche Fahrzeuglenker sieht indes einem Strafverfahren wegen Unfallflucht entgegen.

/rs

