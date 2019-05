Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Missachtetes Stoppschild führt zum Unfall

Kehl (ots)

Am Dienstag kam es in Kehl gegen 7:45 Uhr in der Hafenstraße Einmündung Straßburger Straße zu einem Unfall. Die 56-jährige Fahrerin eines Honda befuhr die Hafenstraße und wollte in die Straßburger Straße einbiegen. Hierbei missachtete Sie zunächst das Stoppschild und übersah außerdem den herannahenden 56-Jährigen auf seinem Fahrrad. Dieser versuchte noch zu bremsen, kam aber zu Fall und rutschte mitsamt seines Rades unter das Auto. Sein Rennrad wurde überrollt und völlig zerstört, er glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Honda entstand geringer Schaden von 250 Euro, am Rad von circa 75 Euro. Die Autofahrerin muss sich nun einem Strafverfahren stellen. /ag

