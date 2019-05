Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unfall im Einsatz

Rastatt (ots)

Am Montag kam es gegen 17.00 Uhr zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Ein Feuerwehrauto war mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Karlsruher Straße stadtauswärts unterwegs. Am Berliner Ring kam es im Kreuzungsbereich mit dem Renault einer 23-Jährigen zum Zusammenstoß. Die Pkw-Lenkerin wurde leicht verletzt in das nächste Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand nach Schätzung der unfallaufnehmenden Polizisten der Verkehrspolizei Baden-Baden ein Schaden von circa 18.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. /ag

