Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gefährliche Körperverletzung

Rastatt (ots)

Nach einem handfesten Streit zwischen zwei 29 Jahre alten Männern am Sonntagmittag in der Kaiserstraße ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Rastatt. Nach ersten Erkenntnissen soll einer der beiden Streithähne seinem Kontrahenten mit einem Schlagring einen Hieb versetzt und diesen so im Gesicht verletzt haben. Seine Blessuren mussten später in einem Krankenhaus versorgt werden. Die Ermittler haben ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

