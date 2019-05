Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Plötzliches Hindernis

Offenburg (ots)

Der Umstand, dass der Fahrer eines Lastwagens am Montagmorgen auf seinem Weg in Richtung "Offenburger Ei" mehrere Ladungsteile verloren hatte, sorgte wenig später für einen Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten. Eine nachfolgende Fahrerin eines Skoda prallte kurz nach 7 Uhr gegen das auf der Fahrbahn der B33a liegen gebliebene Styropor und verteilte dieses so auf der Straße. Aufgrund des plötzlichen Hindernisses trat der Fahrer eines A6 in die Bremsen, woraufhin die Lenkerin eines zweiten Audi in das Heck des Vordermannes krachte. Die Frau trug bei der Kollision leichte Blessuren davon. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen hinsichtlich des Lastwagenfahrers aufgenommen.

/ya

