Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Kleinstunfall mit hohem Schaden

Rastatt (ots)

Ein Gesamtschaden von rund 18.000 Euro war nach einem Verkehrsunfall am späten Mittwochabend in der Industriestraße zu beklagen. Ein 47-jähriger Audi-Fahrer soll gegen 23.30 Uhr zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge gestreift haben. Verletzt wurde hierbei niemand.

